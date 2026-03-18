LES SAMEDIS ATELIER-DÉCOUVERTE CÉRAMIQUE 2026 Lodève
LES SAMEDIS ATELIER-DÉCOUVERTE CÉRAMIQUE 2026 Lodève samedi 28 mars 2026.
LES SAMEDIS ATELIER-DÉCOUVERTE CÉRAMIQUE 2026
Boulevard de la Bouquerie Lodève Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-03-28 2026-05-16 2026-06-06
Un moment créatif autour de la terre, ouvert à tous venez avec vos envies, je vous accompagne !
Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser parler votre créativité ? Chaque samedi, je vous propose un atelier céramique libre d’inspiration. Que vous soyez débutant ou déjà initié, chacun vient avec ses envies, son niveau et sa technique. Je mets à votre disposition la terre, le matériel et mes conseils pour vous accompagner dans vos créations. Venez seul, en famille ou entre amis pour partager un moment créatif et convivial. .
Boulevard de la Bouquerie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 01 91 36 70 veronique.ferber@gmail.com
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English :
A creative moment around clay, open to all: come with your desires, I’ll accompany you!
L’événement LES SAMEDIS ATELIER-DÉCOUVERTE CÉRAMIQUE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC