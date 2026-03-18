LES SAMEDIS ATELIER-DÉCOUVERTE CÉRAMIQUE 2026

Boulevard de la Bouquerie Lodève Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-03-28 2026-05-16 2026-06-06

Un moment créatif autour de la terre, ouvert à tous venez avec vos envies, je vous accompagne !

Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser parler votre créativité ? Chaque samedi, je vous propose un atelier céramique libre d’inspiration. Que vous soyez débutant ou déjà initié, chacun vient avec ses envies, son niveau et sa technique. Je mets à votre disposition la terre, le matériel et mes conseils pour vous accompagner dans vos créations. Venez seul, en famille ou entre amis pour partager un moment créatif et convivial. .

Boulevard de la Bouquerie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 01 91 36 70 veronique.ferber@gmail.com

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English :

A creative moment around clay, open to all: come with your desires, I’ll accompany you!

L’événement LES SAMEDIS ATELIER-DÉCOUVERTE CÉRAMIQUE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC