Les samedis au Japon, Maison de l’Erdre, Nantes

Les samedis au Japon 2 mai – 3 octobre, certains samedis Maison de l’Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T11:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

– En accès libre

Samedis 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre et 3 octobre à 11h, 15h et 16h30

Par l’équipe de la Maison de l’Erdre

Au fil des saisons et selon la météo, découvrez les animations de la Maison de l’Erdre : visites guidées, démonstrations de ratissage du jardin zen et ateliers créatifs (origami, calligraphie, kamishibai…).

– Sur réservation

Samedi 2 mai à 15h et 16h30

Printemps japonais – Découverte du Sencha

Par Nihoncha Koyomi

Une dégustation guidée pour s’initier au thé japonais mêlant approche sensorielle et culturelle.

Réserver

Samedis 4 juillet et 1er août à 15h et 16h30

Été japonais – Découverte du Sencha à froid infusé doux

Par Nihoncha Koyomi

Une dégustation guidée pour s’initier au thé japonais mêlant approche sensorielle et culturelle.

Réserver

Maison de l’Erdre Île de Versailles, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 348, « description »: « Une du00e9gustation guidu00e9e pour su2019initier au thu00e9 japonais, mu00ealant approche sensorielle et culturelle. Duru00e9e 1h00 », « html »: «

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Au fil des saisons, dans le cadre des samedis au Japon, participez à différentes activités pour découvrir la culture japonaise. Maison de l’Erdre Ile de Versailles

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