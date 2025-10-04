LES SAMEDIS COUPS DE COEUR Montpellier

Chaque **premier samedi du mois**, les commerçants de l’Écusson sortent leurs étals dans la rue pour une journée de shopping en plein air. L’événement, qui réunit déjà près d’une centaine de boutiques, propose une ambiance conviviale, propice aux découvertes et aux échanges avec les commerçants, tout en soutenant le commerce local.

Prochaines dates

Samedi 4 octobre

Samedi 8 novembre (2e samedi exceptionnellement)

Samedi 6 décembre

Une belle occasion de redécouvrir le cœur historique de Montpellier autrement. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

Every **first Saturday of the month**, Écusson merchants bring their stalls out into the street for a day of open-air shopping. The event, which already brings together almost a hundred stores, offers a convivial atmosphere, conducive to discoveries and exchanges with the merchants, while supporting local trade.

German :

Jeden **ersten Samstag im Monat** stellen die Händler des Ecusson ihre Stände auf die Straße, um einen Tag lang unter freiem Himmel zu shoppen. Die Veranstaltung, an der bereits fast 100 Geschäfte teilnehmen, bietet eine gesellige Atmosphäre, in der man viel entdecken und mit den Händlern ins Gespräch kommen kann, und unterstützt gleichzeitig den lokalen Handel.

Italiano :

Ogni **primo sabato del mese**, i commercianti di Écusson portano le loro bancarelle in strada per una giornata di shopping all’aria aperta. L’evento, che ha già attirato quasi un centinaio di negozi, offre un’atmosfera amichevole in cui fare scoperte e chiacchierare con i commercianti, sostenendo al contempo il commercio locale.

Espanol :

Cada **primer sábado de mes**, los comerciantes de Écusson sacan sus puestos a la calle para una jornada de compras al aire libre. El evento, que ya ha atraído a casi un centenar de comercios, ofrece un ambiente agradable en el que hacer descubrimientos y charlar con los comerciantes, al tiempo que se apoya al comercio local.

