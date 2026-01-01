Les Samedis créatifs en famille Hôtel de Sponeck Montbéliard

Les Samedis créatifs en famille

Hôtel de Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard Doubs

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-14 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-24 2026-03-08

Cette rentrée marque l’ouverture d’une nouvelle dynamique tournée vers la jeunesse et le partage intergénérationnel.

Tout au long de la saison à partir de novembre, les Samedis créatifs deviendront un moment privilégié ateliers animés par les artistes, goûter convivial puis spectacle à 17h, pour un après-midi pensé comme un véritable parcours. Grâce à un nouveau partenariat avec La Citédo, chaque billet jeune public offrira également une invitation à l’espace aquatique du Pays de Montbéliard, prolongeant ainsi l’expérience culturelle par un temps de détente et de loisirs. .

