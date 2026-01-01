Les Samedis créatifs en famille Hôtel de Sponeck Montbéliard
Les Samedis créatifs en famille Hôtel de Sponeck Montbéliard mercredi 14 janvier 2026.
Les Samedis créatifs en famille
Hôtel de Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 16:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-24 2026-03-08
Cette rentrée marque l’ouverture d’une nouvelle dynamique tournée vers la jeunesse et le partage intergénérationnel.
Tout au long de la saison à partir de novembre, les Samedis créatifs deviendront un moment privilégié ateliers animés par les artistes, goûter convivial puis spectacle à 17h, pour un après-midi pensé comme un véritable parcours. Grâce à un nouveau partenariat avec La Citédo, chaque billet jeune public offrira également une invitation à l’espace aquatique du Pays de Montbéliard, prolongeant ainsi l’expérience culturelle par un temps de détente et de loisirs. .
