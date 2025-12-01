Les samedis créatifs prépare noël Rue des Écoles Val Suran

Les samedis créatifs prépare noël

Rue des Écoles Médiathèque Val Suran Jura

Gratuit

Début : 2025-12-20 09:30:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

2025-12-20

Les samedis créatifs les 13 décembre et 20 décembre de 9h30 à 13h30 à la médiathèque de Val Suran.

Inscription conseillée.

La médiathèque fournit le matériel et c’est à toi de jouer ! (Aide d’un adulte conseillée). .

Rue des Écoles Médiathèque Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45 media-valsuran@terredemeraude.fr

