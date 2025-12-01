Les samedis créatifs prépare noël Rue des Écoles Val Suran
Les samedis créatifs prépare noël Rue des Écoles Val Suran samedi 20 décembre 2025.
Les samedis créatifs prépare noël
Rue des Écoles Médiathèque Val Suran Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 09:30:00
fin : 2025-12-20 13:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Les samedis créatifs les 13 décembre et 20 décembre de 9h30 à 13h30 à la médiathèque de Val Suran.
Inscription conseillée.
La médiathèque fournit le matériel et c’est à toi de jouer ! (Aide d’un adulte conseillée). .
Rue des Écoles Médiathèque Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45 media-valsuran@terredemeraude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les samedis créatifs prépare noël
L’événement Les samedis créatifs prépare noël Val Suran a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE