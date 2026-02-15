Les Samedis de Cabara Café de la Marine Cabara
2026-02-21
2026-02-21
2026-02-21
Le Samedi 21 février 2026 à 17h30,
au Café de la Marine à Cabara
avec Mme Sabine Rommevaux-Tani,
Directrice de recherche au CNRS, agrégée de mathématiques, historienne des sciences et de la philosophie médiévale au laboratoire Ausonius de l’université Bordeaux Montaigne.
pour une nouvelle rencontre-conférence
Les outils à disposition de l’historien pour étudier l’enseignement de la géométrie à l’université de Paris au Moyen Âge
La géométrie était-elle enseignée à l’université de Paris aux XIIIe et XIVe siècles ? Si oui, les démonstrations faisaient-elles partie de cet enseignement ?
Nous tenterons de répondre à ces deux questions en utilisant différentes approches.
Ainsi, nous aborderons l’organisation de l’enseignement universitaire parisien au Moyen Âge. Nous ouvrirons les catalogues des bibliothèques. Nous nous intéresserons aux textes eux-mêmes et aux écrits .
Café de la Marine Avenue du Port Cabara 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine
