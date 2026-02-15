Les Samedis de Cabara Café de la Marine Cabara

Les Samedis de Cabara

Café de la Marine Avenue du Port Cabara Gironde

Le Samedi 21 février 2026 à 17h30,

au Café de la Marine à Cabara

avec Mme Sabine Rommevaux-Tani,

Directrice de recherche au CNRS, agrégée de mathématiques, historienne des sciences et de la philosophie médiévale au laboratoire Ausonius de l’université Bordeaux Montaigne.

pour une nouvelle rencontre-conférence

Les outils à disposition de l’historien pour étudier l’enseignement de la géométrie à l’université de Paris au Moyen Âge

La géométrie était-elle enseignée à l’université de Paris aux XIIIe et XIVe siècles ? Si oui, les démonstrations faisaient-elles partie de cet enseignement ?

Nous tenterons de répondre à ces deux questions en utilisant différentes approches.

Ainsi, nous aborderons l’organisation de l’enseignement universitaire parisien au Moyen Âge. Nous ouvrirons les catalogues des bibliothèques. Nous nous intéresserons aux textes eux-mêmes et aux écrits .

Café de la Marine Avenue du Port Cabara 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine ahpays.branne@gmail.com

