Les Samedis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Randonnée Maison des associations Lestiac-sur-Garonne samedi 18 juillet 2026.

Lestiac-sur-Garonne

Les Samedis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Randonnée

Maison des associations 3 Chemin de Charron Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.

Sur réservation.

Autres dates et lieux:

– Pujols sur Ciron le 08/08

– Rions le 22/08 .

Maison des associations 3 Chemin de Charron Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Samedis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Randonnée

L’événement Les Samedis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Randonnée Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud