Les Samedis de Cap 33 Roller/Pickleball Cardan samedi 25 juillet 2026.

Cardan

Les Samedis de Cap 33 Roller/Pickleball

Cardan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .

Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Samedis de Cap 33 Roller/Pickleball

L’événement Les Samedis de Cap 33 Roller/Pickleball Cardan a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud