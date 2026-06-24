Les Samedis de Cap 33 Roller/VTT Rue des Écoles Arbanats samedi 25 juillet 2026.

Arbanats

Les Samedis de Cap 33 Roller/VTT

Rue des Écoles Ecole Arbanats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

Sur réservation. .

Rue des Écoles Ecole Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Samedis de Cap 33 Roller/VTT

L’événement Les Samedis de Cap 33 Roller/VTT Arbanats a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud