LES SAMEDIS DE CAPIMONT

Hérépian Hérault

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-21

2026-01-24 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-23 2026-06-20

Un samedi par mois, l’association des amis de Notre Dame de Capimont organise une matinée d’entretien du site et de la chapelle de ND de Capimont.

9h30 accueil café.

10h entretien du site.

12h repas partagé tiré du sac.

13h30 pause café offert

14h chapelet.

Chacun peut apporter son aide selon ses possibilités. Les horaires sont libres selon les disponibilités et le rythme de chacun.

Renseignement 04 67 95 82 47 ou 06 74 69 05 92 .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 82 47

English :

One Saturday a month, the association of friends of Notre Dame de Capimont organizes a morning of maintenance of the site and chapel

Everyone is welcome to help in any way they can. Times are flexible, depending on availability and pace.

Information 04 67 95 82 47 or 06 74 69 05 92

