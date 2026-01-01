Les samedis de la préhistoire Pratiques funéraires et cultuelles de la protohistoire Musée préhisto-Sers Sers

Les samedis de la préhistoire Pratiques funéraires et cultuelles de la protohistoire

Musée préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers Charente

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Visite commentée, conférence animée par Valérie Delattre, archeo-antropologue.

Musée préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75 patrickandrieux@hotmail.com

English :

Guided tour, lecture by Valérie Delattre, archeo-antropologist.

