Les samedis de la préhistoire Pratiques funéraires et cultuelles de la protohistoire Musée préhisto-Sers Sers

Musée préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers Charente
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Début : 2026-01-31 14:30:00
2026-01-31
Visite commentée, conférence animée par Valérie Delattre, archeo-antropologue.
Musée préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75 patrickandrieux@hotmail.com
English :
Guided tour, lecture by Valérie Delattre, archeo-antropologist.
