LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Fleur de Carême, Violette des Haies, Violette odorante, Centre H2E, Blois

LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Fleur de Carême, Violette des Haies, Violette odorante Samedi 14 mars, 15h00 Centre H2E Loir-et-Cher

Tarifs : 1 atelier pour adulte 32€ ; 1 atelier pour enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Viola odorata en fleur est une simple qui rentre dans les tisanes pour soigner la toux et en baume elle répare les gerçures et petites plaies. Pendant l’atelier, nous explorerons la violette sous toutes ses formes de préparation et nous terminerons par la fabrication d’un baume à base d’absolu de violette.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-respirons-a-plein-poumon-la-violette-7125

Centre H2E Centre H2E Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement. Nature Atelier nature