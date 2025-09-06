Les Samedis de l’histoire Le style néo-gothique et la construction d’églises paroissiales en Mayenne (1848-1905) Archives Départementales de la Mayenne Laval

Les Samedis de l'histoire Le style néo-gothique et la construction d'églises paroissiales en Mayenne (1848-1905) Archives Départementales de la Mayenne Laval samedi 6 septembre 2025.

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Début : 2025-09-06 14:30:00

fin : 2025-09-06 16:00:00

2025-09-06

Découvrez avec Mathis Giron, architecte diplômé d’Etat et titulaire d’un Master en Histoire, Théorie et Critique de l’Architecture, comment et pourquoi on construit des églises en Mayenne au XIXe siècle.

Cette conférence, issue d’un travail de recherche mené dans le cadre d’un mémoire de fin d’études en histoire de l’architecture, propose un aperçu de la production des églises en Mayenne au milieu du XIXe siècle. A travers les figures et réalisation de deux architectes actifs sur ce territoire, Eugène Hawke et Prosper Lemesle, nous chercherons à comprendre comment et pourquoi on construit des églises en Mayenne au XIXe siècle. L’analyse de plans et correspondances conservés aux Archives départementales de trois édifices néo-gothiques réalisés par ces architectes permettra d’en caractériser les formes et l’existence ou non de spécificités mayennaises. Nous vous invitons à redécouvrir les églises du Pas, de Landivy et de Saint-Rémi de Château-Gontier, plus récentes qu’elles ne le laissent croire. .

Find out from Mathis Giron, a state-qualified architect with a Master’s degree in History, Theory and Criticism of Architecture, how and why churches were built in Mayenne in the 19th century.

Entdecken Sie mit Mathis Giron, einem staatlich geprüften Architekten mit einem Master in Geschichte, Theorie und Kritik der Architektur, wie und warum im 19. Jahrhundert in der Mayenne Kirchen gebaut wurden.

Mathis Giron, architetto qualificato con un Master in Storia, Teoria e Critica dell’Architettura, spiega come e perché si costruivano le chiese a Mayenne nel XIX secolo.

Mathis Giron, arquitecto titulado con un máster en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, explica cómo y por qué se construyeron iglesias en Mayenne en el siglo XIX.

