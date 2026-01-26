Les Samedis de Vandoncourt Concert Quelques étoiles plus au Nord Vandoncourt

Les Samedis de Vandoncourt Concert Quelques étoiles plus au Nord

Temple Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’ensemble Glogg och Troll (Anne Schlick voix et nyckelharpa, Xavier Bazoge voix, guitare et viole de gambe) nous fera voyager lors d’un concert original à la découverte des chants et musiques scandinaves et de la magie des grands espaces nordiques.

Et cela sous le regard des Trolls.

Un concert à mettre entre toutes les oreilles !

Entrée libre, bouille à lait à la sortie, et verre de l’amitié à l’issue du concert. .

Temple Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 55 28 73 bmprudoy@laposte.net

