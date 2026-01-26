Les Samedis de Vandoncourt Concert Quelques étoiles plus au Nord Vandoncourt
Temple Vandoncourt Doubs
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’ensemble Glogg och Troll (Anne Schlick voix et nyckelharpa, Xavier Bazoge voix, guitare et viole de gambe) nous fera voyager lors d’un concert original à la découverte des chants et musiques scandinaves et de la magie des grands espaces nordiques.
Et cela sous le regard des Trolls.
Un concert à mettre entre toutes les oreilles !
Entrée libre, bouille à lait à la sortie, et verre de l’amitié à l’issue du concert. .
Temple Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 55 28 73 bmprudoy@laposte.net
