Les Samedis Découvertes à RPA Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives Rennes Samedi 6 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Venez fabriquer des marques pages en marqueterie de paille avec Alexandra de l’Atelier Trésors de Soeurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/samedis-decouverte-2025-2026

Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives 4 allée George Palante Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine