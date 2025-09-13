Les Samedis des Halles Halles de l’Abbaye Alès

Les Samedis des Halles Samedi 13 septembre, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Début : 2025-09-13T09:00:00 – 2025-09-13T12:30:00

Fin : 2025-09-13T09:00:00 – 2025-09-13T12:30:00

Les goûters des enfants prennent le chemin des Halles.

À l’occasion de la rentrée scolaire, les Samedis des Halles reviennent ce 13 septembre 2025 avec une animation spéciale dédiée aux goûters maison, sains et gourmands. De 9h à 12h, petits et grands sont invités à découvrir des recettes simples, savoureuses et équilibrées, concoctées par Eric Ganevalle, chef de cuisine de l’association Tête d’Ail.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) d’Alès Agglomération, qui promeut une alimentation locale, durable et accessible à tous. L’idée est de montrer que préparer un goûter sain et gourmand peut être à la fois facile, économique et ludique.

Au menu : dégustations, astuces et un livret surprise de recettes

Les visiteurs pourront goûter gratuitement les préparations réalisées sur place et repartir avec des idées pour varier les plaisirs. Cerise sur le gâteau, chacun pourra repartir avec un exemplaire du livret « Le goûter, c’est moi qui l’ai fait ! », issu du programme pédagogique « Goûter et Équilibre nutritionnel » mené auprès des enfants fréquentant les garderies des écoles d’Alès Agglomération.

Ce livret, distribué gratuitement lors de l’animation, est rempli de recettes testées et approuvées par les enfants, ainsi que de conseils nutritionnels de Julie Challende diététicienne pédiatrique pour composer des collations équilibrées.

Toutes les recettes présentées lors de l’animation seront également disponibles sur la nouvelle page PAT du site Alès.fr, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer.

Et après ?

Les Samedis des Halles continueront de rythmer l’année avec des thématiques variées. Prochaine date à noter : samedi 11 octobre 2025.pour les « Confiseries végétales d’Hallloween ».

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

C'est la rentrée : les Halles d'Alès vous donnent rendez-vous pour des goûters maison sains et gourmands