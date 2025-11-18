Les Samedis des Halles Halles de l’Abbaye Alès

Les Samedis des Halles Samedi 13 décembre, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T09:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Fin : 2025-12-13T09:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Farandole des desserts de Noël

À l’approche des fêtes, venez découvrir ou redécouvrir les douceurs incontournables de Noël lors d’un atelier gourmand animé par Éric GANNEVALLE, chef de cuisine pour l’Association Têtes d’AIL.

Au programme :

Démonstrations culinaires pour réaliser des desserts festifs, traditionnels ou revisités.

Dégustations pour éveiller vos papilles et inspirer vos menus de fin d’année.

Conseils et astuces pour sublimer vos pâtisseries maison avec des produits locaux et de saison.

Un moment convivial et créatif, idéal pour petits et grands, dans l’esprit chaleureux des fêtes !

Dans le cadre des « Samedis des Halles » (Tous les 2ème Samedis du mois) – PAT Alès Agglomération

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez et dégustez la farandole des desserts de Noël en Compagnie du Chef Eric GANNEVALLE PAT Tour Samedis des Halles