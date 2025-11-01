Les Samedis des Halles Halles de l’Abbaye Alès

Les Samedis des Halles Samedi 10 janvier 2026, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

« Les tisanes détox : une cure de bien-être pour bien démarrer l’année ! »

Janvier rime avec nouvelles résolutions, et quoi de mieux pour bien commencer l’année qu’une pause détox et gourmande ? Ce samedi, les Halles de l’Abbaye vous invitent à découvrir les vertus des tisanes avec Nathalie THIEBLEMONT, « La Diététicienne Gourmande ».

Au programme :

Dégustation de tisanes maison : des mélanges 100% naturels, conçus pour purifier, revitaliser et réchauffer.

Conseils personnalisés pour intégrer les tisanes dans votre quotidien et booster votre énergie.

Apprenez « Créez votre tisane détox » : apprenez à associer plantes, épices et fruits pour des recettes sur mesure et savoureuses.

Découverte des bienfaits des plantes locales et de saison pour une détox douce et efficace.

Que vous soyez en quête de bien-être, de saveurs nouvelles ou simplement curieux, venez échanger, goûter et repartir avec des idées pleines de vitalité !

Alors, prêts à adopter les bonnes habitudes avec gourmandise ? On compte sur vous pour un moment chaleureux et ressourçant !

Halles de l'Abbaye Place de l'abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

