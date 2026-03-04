Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Les Samedis des Halles Samedi 11 avril, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Attention, accrochez vos papilles !

Ce samedi, on vous promet un Poisson d’Avril qui ne ment pas : le poisson rencontre les épices pour un atelier dégustation qui va vous faire voyager sans bouger de votre assiette !

Avec Silvère VIVIEN, magicien des saveurs et producteur d’épices chez « Épices & Bon », découvrez comment un filet de poisson peut devenir une star grâce à un zeste de curcuma, une pincée de piment, ou une touche de coriandre. Spoiler alert : vos papilles vont faire la fête, et vos recettes de poisson ne seront plus jamais les mêmes !

Au menu :

Des dégustations qui pimentent (et qui ne font pas pleurer, promis)

Des astuces pour épater vos convives (et leur faire croire que vous êtes un chef étoilé).

Des épices qui racontent des histoires (et qui sentent bon l’aventure).

Petit conseil : Si vous croyez que le poisson, c’est fade, venez donc goûter… et préparez-vous à changer d’avis !

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez et dégustez les poissons aux épices en compagnie de Silvère VIVIEN producteur » Epices & Bon » PAT Ales Agglomération Samedis des Halles