Les Samedis des Halles La Soupe s’invite, faites chauffer les marmites Halles de l’Abbaye Alès

Les Samedis des Halles La Soupe s’invite, faites chauffer les marmites Samedi 8 novembre, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Début : 2025-11-08T09:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Fin : 2025-11-08T09:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

« La soupe s’invite, faites chauffer les marmites ! »

L’automne s’installe, les températures fraîchissent, et quoi de mieux qu’une bonne soupe réconfortante pour se réchauffer le cœur et les papilles ? Ce samedi, les Halles de l’Abbaye vous ouvrent leurs portes pour une matinée gourmande et conviviale, dédiée aux soupes de saison !

Au programme :

Dégustations de soupes créatives et savoureuses, préparées avec des produits frais et locaux.

Rencontre avec le Chef Thomas MORIN, « Le Cuisinier Nomade », qui partagera ses astuces, recettes et secrets pour sublimer les légumes d’automne.

Conseils malins pour cuisiner zéro déchet et utiliser chaque partie de vos légumes.

Que vous soyez un amateur de cuisine, un gourmet en quête d’inspiration ou simplement en quête d’un moment chaleureux, venez échanger, goûter et repartir avec des idées plein la tête !

Alors, prêts à faire chauffer les marmites ? On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la magie des soupes !

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez et dégustez les recettes des meilleures soupes de saison en compagnie de Thomas MORIN, « Le Cuisinier Nomade » PAT d’Alès Agglomération Les Samedis des Halles