Les samedis des petits Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Lecture de contes, ateliers autour de l’image, expériences scientifiques ou mini-yoga,…

Un ou deux samedi matin par mois, le Centre Annie Fratellini accueille les enfants de 3-5 ans et leurs parents pour un moment de partage et de convivialité en famille.

Calendrier :

Samedi 4 avril : mini-sciences

Samedi 11 avril : contes

Samedi 23 mai : pause détente / mini yoga

Samedi 6 juin : Crok’Ciné (ciné bruitages)

Samedi 27 juin : mini-sciences

Les samedis matins dans le 12e pour les 3-5 ans et leur parents !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 23 mai 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 04 avril 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit sous condition

Gratuit avec adhésion au Centre Social (2 euros par famille par an). En présence des parents.

Réservation par mail à : villiot@claje.asso.fr

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T10:30:00+02:00_2026-04-04T11:15:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:15:00+02:00;2026-05-23T10:30:00+02:00_2026-05-23T11:15:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T11:15:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T11:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/



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