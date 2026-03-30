Les samedis des petits Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Les samedis des petits Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris samedi 4 avril 2026.
Lecture de contes, ateliers autour de l’image, expériences scientifiques ou mini-yoga,…
Un ou deux samedi matin par mois, le Centre Annie Fratellini accueille les enfants de 3-5 ans et leurs parents pour un moment de partage et de convivialité en famille.
Calendrier :
Samedi 4 avril : mini-sciences
Samedi 11 avril : contes
Samedi 23 mai : pause détente / mini yoga
Samedi 6 juin : Crok’Ciné (ciné bruitages)
Samedi 27 juin : mini-sciences
Les samedis matins dans le 12e pour les 3-5 ans et leur parents !
Le samedi 27 juin 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 23 mai 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 04 avril 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit sous condition
Gratuit avec adhésion au Centre Social (2 euros par famille par an). En présence des parents.
Réservation par mail à : villiot@claje.asso.fr
Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T10:30:00+02:00_2026-04-04T11:15:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:15:00+02:00;2026-05-23T10:30:00+02:00_2026-05-23T11:15:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T11:15:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T11:15:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026