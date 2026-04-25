Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 06 septembre à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains
Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 06 septembre à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains dimanche 6 septembre 2026.
Brides-les-Bains
Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 06 septembre à partir de 19h
Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 19:00:00
fin : 2026-09-06 22:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Les Samedis Drunch Live Concert du BIS Trop Savoyard
Tous les samedis soir, de juin à septembre, à partir de 19h, concert live dès 22h
.
Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 52 20 27 dada7341@hotmail.com
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English :
Les Samedis Drunch Live Concert du BIS Trop Savoyard
Every Saturday evening from June to September, from 7pm, live concert from 10pm
L’événement Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 06 septembre à partir de 19h Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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