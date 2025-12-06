Les samedis du compostage à la maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), la mairie de Paris soutien les initiatives pour le compostage de proximité et propose différents dispositifs pour composter collectivement ou individuellement.

Deux fois par mois, venez découvrir à la maison du jardinage et du compostage toutes les solutions pour composter à Paris lors d’un atelier comprenant théorie et pratique sur le terrain. L’inscription préalable est indispensable pour connaître les dates des ateliers.

Deux fois par mois, sous la direction d’un maître composteur, venez découvrir les étapes essentielles pour gérer un composteur et les diverses utilisations du produit final. Plus largement, vous pourrez prendre connaissance des différents dispositifs proposés par la Ville de Paris pour trier et valoriser vos déchets alimentaires ainsi que les modalités d’inscriptions.

Du samedi 06 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

samedi

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription sur dpe-compostage@paris.fr ou au 01 42 76 65 96

Tout public. A partir de 2 ans.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

+33142766596 dpe-compostage@paris.fr