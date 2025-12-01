Les samedis du documentaire : « A Bigger Splash » Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Les samedis du documentaire : « A Bigger Splash » Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 20 décembre 2025.

Dans l’une de ses toiles les plus célèbres, le peintre britannique David Hockney offre un précipité saisissant de ses émotions et de sa mélancolie après une brutale rupture amoureuse. A Bigger Splash est un plongeon dans l’intimité du peintre, le portrait d’un grand artiste et de son expérience créative.

« A Bigger Splash » un film documentaire de Jack Hazan (Royaume-Uni, 1973, 1h46)

Le samedi 20 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux