Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les samedis du musée Musée Semur-en-Auxois

Les samedis du musée Musée Semur-en-Auxois samedi 15 novembre 2025.

Les samedis du musée

Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Venez découvrir, observer et dessiner les cheveux et barbes de personnages du musée ! Avec l’artiste plasticienne Raphaëlle Lavaud Bonnard.   .

Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25  musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

English : Les samedis du musée

German : Les samedis du musée

Italiano :

Espanol :

L’événement Les samedis du musée Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-11-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)