Les samedis du musée Musée Semur-en-Auxois

Les samedis du musée

Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir, observer et dessiner les cheveux et barbes de personnages du musée ! Avec l’artiste plasticienne Raphaëlle Lavaud Bonnard. .

Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

