Les samedis du musée Musée Semur-en-Auxois

Les samedis du musée
Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Venez découvrir, observer et dessiner les cheveux et barbes de personnages du musée ! Avec l’artiste plasticienne Raphaëlle Lavaud Bonnard. .
Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
