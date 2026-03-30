Les samedis du patrimoine Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois
Les samedis du patrimoine Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois samedi 4 avril 2026.
Les samedis du patrimoine
Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque Médiathèque Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Causerie historique
La bibliothèque de Bibliothèque de Semur-en-Auxois conserve dans son fonds patrimonial des trésors rares les incunables, ces ouvrages imprimés aux débuts de l’imprimerie, avant 1501. Témoins précieux de la diffusion du savoir à la fin du Moyen Âge, ils révèlent à la fois l’évolution des techniques d’impression et la richesse des textes qui ont façonné la pensée européenne.
A l’aube du livre imprimé découverte des incunables du fonds patrimonial avec Dominique Coq, conservateur général honoraire des bibliothèques .
Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque Médiathèque Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42 bibliotheque@ville-semur-en-auxois.fr
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English : Les samedis du patrimoine
L’événement Les samedis du patrimoine Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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