Les Samedis Durables sensibilisation à l’Upcycling & Papier Mâché Cambremer
Les Samedis Durables sensibilisation à l’Upcycling & Papier Mâché Cambremer samedi 25 avril 2026.
Cambremer
Les Samedis Durables sensibilisation à l’Upcycling & Papier Mâché
1 Place de l’Eglise Cambremer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2026-12-26
Les Samedis Durables Le dernier Samedi du mois , expérience créative et engagée , sensibilisation à l’Upcycling et au Papier Mâché
Les Samedis Durables Le dernier Samedi du mois , expérience créative et engagée , sensibilisation à l’Upcycling et au Papier Mâché
De 9h30 à 18h
INITIEZ-VOUS AUX GESTES DE L’UPCYCLING, A LA TRANSFORMATION ET A LA CREATIVITE DURABLE
PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE
OUVERT A TOUS
www.veroniquechambeau.com
1 place de l’Eglise 14340 Cambremer .
1 Place de l’Eglise Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 76 78 59 55 veronique.chambeau@gmail.com
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English : Les Samedis Durables sensibilisation à l’Upcycling & Papier Mâché
Sustainable Saturdays: The last Saturday of the month, a creative and committed experience, raising awareness of Upcycling and Papier Mâché.
L’événement Les Samedis Durables sensibilisation à l’Upcycling & Papier Mâché Cambremer a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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