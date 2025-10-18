Les samedis en coulisses avenue Winston Churchill Coulounieix-Chamiers
Dans le cadre du mois du climat, le service Mission climat et transition écologique du Grand Périgueux vous invite à plusieurs rendez-vous tout au long du mois d’octobre.
– visite du méthaniseur de l’Agrocampus à Coulounieix-Chamiers, animée par le lycée.
La visite sera clôturée par un spectacle stand-up avec les Humoristes en Herbe.
Gratuit, sur inscription. .
avenue Winston Churchill Agrocampus Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 75 15
English : Les samedis en coulisses
As part of Climate Month, the Mission climat et transition écologique department of Greater Périgueux invites you to several events throughout October.
German : Les samedis en coulisses
Im Rahmen des Klimamonats lädt Sie die Abteilung Mission climat et transition écologique des Grand Périgueux den ganzen Oktober über zu mehreren Terminen ein.
Italiano :
Nell’ambito del Mese del Clima, il dipartimento Missione Clima e Transizione Ecologica della Grande Périgueux vi invita a partecipare a una serie di eventi per tutto il mese di ottobre.
Espanol : Les samedis en coulisses
En el marco del Mes del Clima, el departamento de Misión Clima y Transición Ecológica del Gran Périgueux le invita a una serie de actos durante todo el mes de octubre.
