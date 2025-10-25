Les samedis en coulisses La Chapelle-Gonaguet La Chapelle-Gonaguet

Dans le cadre du mois du climat, le service Mission climat et transition écologique du Grand Périgueux vous invite à plusieurs rendez-vous tout au long du mois d’octobre.

– visite de la centrale photovolcaique de la Chapelle Gonaguet, animée par la ville de perigueux.

La visite sera clôturée par un spectacle stand-up avec les Humoristes en Herbe.

Gratuit, sur inscription. .

English : Les samedis en coulisses

As part of Climate Month, the Mission climat et transition écologique department of Greater Périgueux invites you to several events throughout October.

German : Les samedis en coulisses

Im Rahmen des Klimamonats lädt Sie die Abteilung Mission climat et transition écologique des Grand Périgueux den ganzen Oktober über zu mehreren Terminen ein.

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Clima, il dipartimento Missione Clima e Transizione Ecologica della Grande Périgueux vi invita a partecipare a una serie di eventi per tutto il mese di ottobre.

Espanol : Les samedis en coulisses

En el marco del Mes del Clima, el departamento de Misión Clima y Transición Ecológica del Gran Périgueux le invita a una serie de actos durante todo el mes de octubre.

