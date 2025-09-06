Les Samedis en Famille · Crèche Garancière Crèche municipale Garancière PARIS
Les Samedis en Famille · Crèche Garancière Crèche municipale Garancière PARIS samedi 6 septembre 2025.
32 crèches sont ouvertes les samedis matin
- Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, arts plastiques, yoga ou danse parent – enfant.
- L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans.
48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h
- Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.
- L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant.
Retour à la listede tous les établissements accueillant Les Samedis en Famille à Paris
Découvrez aussi les cours d’écoles et de collèges ouvertes à Paris le samedi matin
Paris ouvre des crèches au public le samedi matin. La crèche Garancière et l’association Môm’Artre proposent des activités en famille le samedi matin de 9h30-10h45 et 11h-12h15
Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :
samedi
de 09h30 à 12h15
gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-06T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T15:15:00+02:00
Date(s) : 2025-09-06T09:30:00+02:00_2025-09-06T12:15:00+02:00;2025-09-13T09:30:00+02:00_2025-09-13T12:15:00+02:00;2025-09-20T09:30:00+02:00_2025-09-20T12:15:00+02:00;2025-09-27T09:30:00+02:00_2025-09-27T12:15:00+02:00;2025-10-04T09:30:00+02:00_2025-10-04T12:15:00+02:00;2025-10-11T09:30:00+02:00_2025-10-11T12:15:00+02:00;2025-10-18T09:30:00+02:00_2025-10-18T12:15:00+02:00;2025-10-25T09:30:00+02:00_2025-10-25T12:15:00+02:00;2025-11-01T09:30:00+02:00_2025-11-01T12:15:00+02:00;2025-11-08T09:30:00+02:00_2025-11-08T12:15:00+02:00;2025-11-15T09:30:00+02:00_2025-11-15T12:15:00+02:00;2025-11-22T09:30:00+02:00_2025-11-22T12:15:00+02:00;2025-11-29T09:30:00+02:00_2025-11-29T12:15:00+02:00;2025-12-06T09:30:00+02:00_2025-12-06T12:15:00+02:00;2025-12-13T09:30:00+02:00_2025-12-13T12:15:00+02:00;2025-12-20T09:30:00+02:00_2025-12-20T12:15:00+02:00;2025-12-27T09:30:00+02:00_2025-12-27T12:15:00+02:00;2026-01-03T09:30:00+02:00_2026-01-03T12:15:00+02:00;2026-01-10T09:30:00+02:00_2026-01-10T12:15:00+02:00;2026-01-17T09:30:00+02:00_2026-01-17T12:15:00+02:00;2026-01-24T09:30:00+02:00_2026-01-24T12:15:00+02:00;2026-01-31T09:30:00+02:00_2026-01-31T12:15:00+02:00;2026-02-07T09:30:00+02:00_2026-02-07T12:15:00+02:00;2026-02-14T09:30:00+02:00_2026-02-14T12:15:00+02:00;2026-02-21T09:30:00+02:00_2026-02-21T12:15:00+02:00;2026-02-28T09:30:00+02:00_2026-02-28T12:15:00+02:00;2026-03-07T09:30:00+02:00_2026-03-07T12:15:00+02:00;2026-03-14T09:30:00+02:00_2026-03-14T12:15:00+02:00;2026-03-21T09:30:00+02:00_2026-03-21T12:15:00+02:00;2026-03-28T09:30:00+02:00_2026-03-28T12:15:00+02:00;2026-04-04T09:30:00+02:00_2026-04-04T12:15:00+02:00;2026-04-11T09:30:00+02:00_2026-04-11T12:15:00+02:00;2026-04-18T09:30:00+02:00_2026-04-18T12:15:00+02:00;2026-04-25T09:30:00+02:00_2026-04-25T12:15:00+02:00;2026-05-02T09:30:00+02:00_2026-05-02T12:15:00+02:00;2026-05-09T09:30:00+02:00_2026-05-09T12:15:00+02:00;2026-05-16T09:30:00+02:00_2026-05-16T12:15:00+02:00;2026-05-23T09:30:00+02:00_2026-05-23T12:15:00+02:00;2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T12:15:00+02:00;2026-06-06T09:30:00+02:00_2026-06-06T12:15:00+02:00;2026-06-13T09:30:00+02:00_2026-06-13T12:15:00+02:00;2026-06-20T09:30:00+02:00_2026-06-20T12:15:00+02:00;2026-06-27T09:30:00+02:00_2026-06-27T12:15:00+02:00;2026-07-04T09:30:00+02:00_2026-07-04T12:15:00+02:00
Crèche municipale Garancière 21 rue Garancière 75006 PARIS
https://momartre.net/samedis/ inscription@momartre.com