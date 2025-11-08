Les Samedis en Famille · Crèche Jacques Kellner Crèche municipale Jacques Kellner PARIS

32 crèches sont ouvertes les samedis matin

Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse parent – enfant

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Nous vous invitons à contacter les intervenants pour vous renseigner avant de vous déplacer. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans.

48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h

Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.

L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant.

Paris ouvre des crèches au public le samedi matin.

La crèche Jacques Kellner avec l’association Môm’Artre vous proposent des activités en famille les samedis matin de 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15.

Du samedi 08 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

samedi

de 09h30 à 12h15

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T10:30:00+01:00

fin : 2025-12-20T13:15:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T09:30:00+02:00_2025-11-08T12:15:00+02:00;2025-11-15T09:30:00+02:00_2025-11-15T12:15:00+02:00;2025-11-22T09:30:00+02:00_2025-11-22T12:15:00+02:00;2025-11-29T09:30:00+02:00_2025-11-29T12:15:00+02:00;2025-12-06T09:30:00+02:00_2025-12-06T12:15:00+02:00;2025-12-13T09:30:00+02:00_2025-12-13T12:15:00+02:00;2025-12-20T09:30:00+02:00_2025-12-20T12:15:00+02:00

Crèche municipale Jacques Kellner 28 rue Jacques Kellner 75017 PARIS

https://momartre.net/samedis/ +33663005877 inscription@momartre.com