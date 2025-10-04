Les Samedis en Famille · Crèche Pixérécourt Crèche Pixérécourt PARIS

Les Samedis en Famille · Crèche Pixérécourt Crèche Pixérécourt PARIS samedi 4 octobre 2025.

32 crèches sont ouvertes les samedis matin

Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse parent – enfant

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans.

48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h

Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.

L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant.

Paris ouvre des crèches au public le samedi. La crèche Pixérécourt propose des activités en famille le samedi matin avec l’association Môme en famille de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45

Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

samedi

de 09h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Crèche Pixérécourt 79 rue de Pixérécourt 75020 PARIS

https://momenfamille.com/ateliers/samedi-en-famille/ +33778018573 contact@momenfamille.com