Les Samedis en Famille · Crèche Popincourt Crèche municipale Popincourt PARIS samedi 6 septembre 2025.

32 crèches sont ouvertes les samedis matin

Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse parent – enfant

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans.

48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h

Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.

L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant.

Paris ouvre des crèches au public le samedi matin. La crèche Popincourt avec l’association Crescendo proposent tous les samedis matin de 9h30 à 12h des activités en famille.

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

samedi

de 09h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 6 ans.

Crèche municipale Popincourt 13 bis rue Popincourt 75011 PARIS

https://www.crescendo.asso.fr/activites-parents-enfants-des-samedis-matins/ lieu.accueil.enfant.parent@groupe-sos.org