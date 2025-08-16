Les samedis en musique Little celtic circus Brive-la-Gaillarde

Les samedis en musique : Little celtic circus

Les samedis en musique Little celtic circus Brive-la-Gaillarde samedi 16 août 2025.

Les samedis en musique Little celtic circus

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16

Date(s) :
2025-08-16

Concert standards français Little Celtic Circus.
De 10h à 12h.   .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80  service.accueil@brive-tourisme.com

English : Les samedis en musique Little celtic circus

German : Les samedis en musique Little celtic circus

Italiano :

Espanol : Les samedis en musique Little celtic circus

L’événement Les samedis en musique Little celtic circus Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-25 par Brive Tourisme