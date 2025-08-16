Les samedis en musique Little celtic circus Brive-la-Gaillarde

Les samedis en musique Little celtic circus Brive-la-Gaillarde samedi 16 août 2025.

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Concert standards français Little Celtic Circus.

De 10h à 12h. .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

