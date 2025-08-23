Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde

Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde samedi 23 août 2025.

Les samedis en musique Un plus un

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Concert pop rock avec Un Plus Un .

De 10h à 12h. .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

English : Les samedis en musique Un plus un

German : Les samedis en musique Un plus un

Italiano :

Espanol : Les samedis en musique Un plus un

L’événement Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-25 par Brive Tourisme