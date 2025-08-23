Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde

Les samedis en musique : Un plus un

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-23
Concert pop rock avec Un Plus Un .
De 10h à 12h.   .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

