Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde
Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde samedi 23 août 2025.
Les samedis en musique Un plus un
place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-23
Concert pop rock avec Un Plus Un .
De 10h à 12h. .
place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
English : Les samedis en musique Un plus un
German : Les samedis en musique Un plus un
Italiano :
Espanol : Les samedis en musique Un plus un
L’événement Les samedis en musique Un plus un Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-25 par Brive Tourisme