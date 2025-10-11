Les samedis enchantés Bibliothèque de Pouillé-Les-Côteaux Pouillé-les-Côteaux

Bibliothèque de Pouillé-Les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11 2025-11-15 2026-01-24

La bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux propose des activités pour les enfants certains samedis

Séance du 11 octobre préparation de décorations d’Halloween (dès 3 ans)

Séance du 15 novembre jeux de société (dès 8 ans)

Séance du 24 janvier histoires contées (dès 3 ans) .

Bibliothèque de Pouillé-Les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 41

English :

The Pouillé-les-Côteaux library offers activities for children on certain Saturdays

German :

Die Bibliothek in Pouillé-les-Côteaux bietet an bestimmten Samstagen Aktivitäten für Kinder an

Italiano :

La biblioteca di Pouillé-les-Côteaux offre attività per bambini in alcuni sabati

Espanol :

La biblioteca de Pouillé-les-Côteaux ofrece actividades para niños algunos sábados

