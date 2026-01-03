Les samedis enchantés Bibliothèque de Pouillé-Les-Côteaux Pouillé-les-Côteaux
Bibliothèque de Pouillé-Les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
La bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux propose des activités pour les enfants certains samedis
Séance du 11 octobre préparation de décorations d’Halloween (dès 3 ans)
Séance du 15 novembre jeux de société (dès 8 ans)
Séance du 24 janvier histoires contées (dès 3 ans) .
Bibliothèque de Pouillé-Les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 41
English :
The Pouillé-les-Côteaux library offers activities for children on certain Saturdays
