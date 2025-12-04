Les Samedis Gourmands de la Noisette Basque Zone d’activité Lizardia Saint-Pée-sur-Nivelle

Les Samedis Gourmands de la Noisette Basque

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Une présentation de la maison, suivie d’un moment d’échange autour d’un petit goûter aux notes de noisette et d’amande, le tout réchauffé par un chocolat chaud. L’occasion de déguster le fameux gâteau basque aux noisettes signé Brice Peyré, notre partenaire pâtissier ! Vous pourrez ensuite découvrir notre boutique et nos créations spécialités salées et sucrées, huile, cosmétiques et idées cadeaux.

Tombola des Samedis Gourmands

Un ticket offert à chaque personne inscrite !

De quoi tenter votre chance pour gagner notre panier gourmand (d’une valeur de 90€, tirage au sort le 20).

Sur réservation (jusqu’à la veille avant midi, nombre de places limitées) au 09.81.12.95.68 ou par courriel contact@noisettebasque.fr ou en ligne www.noisettebasque.fr .

Zone d’activité Lizardia Impasse Yalaria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 12 95 68 contact@noisettebasque.fr

