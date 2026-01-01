LES SAMEDIS JEUX DE LA BULLE EN VRAC LA BULLE EN VRAC Martres-Tolosane

LES SAMEDIS JEUX DE LA BULLE EN VRAC

LA BULLE EN VRAC 1 Boulevard du Nord Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 00:00:00

fin : 2026-10-18 00:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13

A partir de ce samedi aux alentours de 17h , venez participer à nos Samedis Jeux de la Bulle où vous pourrez vous défier et jouer entre vous aux jeux de société et en bois à disposition .

Vous pourrez aussi venir avec les votres

Petits et grands, vous allez adorer ce concept !

Rdv dès demain à partir de 17h à La bulle en vrac à Martres Tolosane une jolie manière d’aborder nos après-midi d’hiver du weekend et de lutter contre la grisaille .

LA BULLE EN VRAC 1 Boulevard du Nord Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 95 54 contact@labulleenvrac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting this Saturday around 5 p.m., come and take part in our Samedis Jeux de la Bulle where you can challenge and play with each other on the board and wooden games available. ??

L’événement LES SAMEDIS JEUX DE LA BULLE EN VRAC Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE