Souchez

Les samedis jeux Défiez-vous au jeu de l’oie géant

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un samedi pendant les vacances scolaires, jouez en famille ou entre amis au Centre d’Histoire du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.

C’est un grand classique des jeux de société traditionnels qui nous renvoie à un tendre souvenir d’enfance : le jeu de l’oie. Les équipes du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette ont créé une version géante de ce jeu utilisé comme outil de propagande pendant la Première Guerre mondiale.

Pour avancer dans le jeu, les participants devront répondre à plusieurs questions vie des soldats dans les tranchées, objets à retrouver dans le Centre d’histoire, culture générale… Tout le monde peut jouer les questions comportent plusieurs niveaux de difficultés pour les enfants et les parents. .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

On a Saturday during the school vacations, play with family and friends at the Centre d?Histoire du Mémorial? 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.

L’événement Les samedis jeux Défiez-vous au jeu de l’oie géant Souchez a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin