Souchez

Les samedis jeux Jeu d’enquête sur les traces des poilus

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un samedi pendant les vacances scolaires, jouez en famille ou entre amis au Centre d’Histoire du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.

Dans cette visite-jeu, les enfants affrontent leurs parents. Votre mission : récolter le maximum d’indices pour trouver le nom d’un mystérieux Poilu. Pour cela, 5 activités toutes aussi différentes les unes que les autres sont proposées : énigmes, mémorisation d’objets, activités autour de l’argot des tranchées ou encore jeu des 7 différences. Que le ou les meilleur(s) gagne(nt) ! De la mobilisation à la vie dans les tranchées, c’est une petite leçon d’Histoire qui leur est racontée grâce au jeu. .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3217478315 contact@memorial1418.com

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English :

On a Saturday during the school vacations, play with family and friends at the Centre d?Histoire du Mémorial? 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.

L’événement Les samedis jeux Jeu d’enquête sur les traces des poilus Souchez a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin