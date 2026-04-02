Les samedis jeux Jeu d’enquête sur les traces des poilus Souchez
Les samedis jeux Jeu d’enquête sur les traces des poilus Souchez samedi 18 avril 2026.
Souchez
Les samedis jeux Jeu d’enquête sur les traces des poilus
102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un samedi pendant les vacances scolaires, jouez en famille ou entre amis au Centre d’Histoire du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.
Dans cette visite-jeu, les enfants affrontent leurs parents. Votre mission : récolter le maximum d’indices pour trouver le nom d’un mystérieux Poilu. Pour cela, 5 activités toutes aussi différentes les unes que les autres sont proposées : énigmes, mémorisation d’objets, activités autour de l’argot des tranchées ou encore jeu des 7 différences. Que le ou les meilleur(s) gagne(nt) ! De la mobilisation à la vie dans les tranchées, c’est une petite leçon d’Histoire qui leur est racontée grâce au jeu. .
102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3217478315 contact@memorial1418.com
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English :
On a Saturday during the school vacations, play with family and friends at the Centre d?Histoire du Mémorial? 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.
L’événement Les samedis jeux Jeu d’enquête sur les traces des poilus Souchez a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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