Les samedis libres en forêt Route de Nantes Loireauxence

Les samedis libres en forêt Route de Nantes Loireauxence samedi 11 octobre 2025.

Les samedis libres en forêt

Route de Nantes Parc de l’IME SESSAD Alexis Ricordeau Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21 2026-04-04 2026-05-23

Un samedi par mois la forêt est ouverte entre 10h et 12h ! Maxime PETITEAU, éducateur de jeunes enfants et animateur des “Mômes en Nature” vous accueille dans la nature.

Un accueil pour les enfants et les parents.

Simplicité, rencontre et partage, venez passer du temps en famille dans les bois et laissez libre court à vos envies et votre imagination !

Inscriptions obligatoires, prix libre.

Entre 6€ et 12€ par enfant. .

Route de Nantes Parc de l’IME SESSAD Alexis Ricordeau Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 62 04 66 maxime.petiteau@mailoo.org

English :

One Saturday a month, the forest is open from 10am to 12pm! Maxime PETITEAU, early childhood educator and Mômes en Nature organizer, welcomes you to nature.

German :

An einem Samstag im Monat ist der Wald zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet! Maxime PETITEAU, Erzieher für Kleinkinder und Betreuer der Mômes en Nature (Kinder in der Natur), begrüßt Sie in der Natur.

Italiano :

Un sabato al mese, la foresta è aperta dalle 10 alle 12! Maxime PETITEAU, educatore di bambini e animatore di Mômes en Nature , vi accoglie nella natura.

Espanol :

Un sábado al mes, el bosque abre de 10.00 a 12.00 h Maxime PETITEAU, educador infantil y animador de Mômes en Nature , te da la bienvenida a la naturaleza.

L’événement Les samedis libres en forêt Loireauxence a été mis à jour le 2025-09-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis