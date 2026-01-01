Les samedis libres en forêt Route de Nantes Loireauxence

Les samedis libres en forêt

Route de Nantes Parc de l’IME SESSAD Alexis Ricordeau Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21 2026-04-04 2026-05-23

Un samedi par mois la forêt est ouverte entre 10h et 12h ! Maxime PETITEAU, éducateur de jeunes enfants et animateur des “Mômes en Nature” vous accueille dans la nature.

Un accueil pour les enfants et les parents.

Simplicité, rencontre et partage, venez passer du temps en famille dans les bois et laissez libre court à vos envies et votre imagination !

Inscriptions obligatoires, prix libre.

Entre 6€ et 12€ par enfant. .

Route de Nantes Parc de l’IME SESSAD Alexis Ricordeau Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 62 04 66 maxime.petiteau@mailoo.org

English :

One Saturday a month, the forest is open from 10am to 12pm! Maxime PETITEAU, early childhood educator and Mômes en Nature organizer, welcomes you to nature.

