Informations pratiques

Lucé

Les Samedis Musicaux : Le délires des lyres – Ensemble Faenza

2 rue Saint-André Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – -5 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Plongez dans l’Europe baroque du XVIIe siècle avec Le Délire des lyres. Deux voix, deux musiciens et une étonnante collection d’instruments anciens font revivre une musique pleine de liberté, de poésie et de fantaisie, dans l’écrin de la collégiale Saint-André.

Avec Le Délire des lyres, l’Ensemble Faenza imagine un concert qui brouille les frontières entre musique et spectacle. Ici, pas de grand orchestre : un ténor et un baryton font naître à eux seuls un véritable univers sonore, en s’accompagnant au théorbe, à la lira, à la guitare baroque et à la basse de viole. Marco Horvat et Francisco Mañalich vous embarquent dans un voyage musical à travers l’Europe du XVIIe siècle. De la France à l’Angleterre, en passant par l’Italie, les œuvres de Gabriel Bataille, François Campion, Henry Purcell ou encore Carlo Milanuzzi dialoguent avec des textes de Madeleine de Scudéry et d’autres auteurs. 0 .

2 rue Saint-André Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 51 49 22 27 contact@samedismusicaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in 17th-century Baroque Europe with *Le Délire des lyres*. Two voices, two musicians, and an astonishing collection of period instruments bring to life music full of freedom, poetry, and fantasy, set against the backdrop of the Saint-André Collegiate Church.

L’événement Les Samedis Musicaux : Le délires des lyres – Ensemble Faenza Lucé a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CHARTRES