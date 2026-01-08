LES SAMEDIS PERCUSSIONS DU MONDE Toulouse

LES SAMEDIS PERCUSSIONS DU MONDE

CENTRE-VILLE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-17

2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07

Tous les samedis après-midi, de l’Épiphanie jusqu’aux Jours Gras, la ville entre dans un temps de réjouissance collective. Des musiciens et danseurs investissent certains quartiers de Toulouse pour faire résonner pas de danses, voix et percussions venues du monde entier.

Ces déambulations festives ont pour vocation de faire oublier aux habitants de la Ville Rose les privations de l’hiver et d’annoncer le retour du printemps non lointain. Les festivités s’accompagnent de danses symboliques (farandoles) ou revisitées (formats type flash mob), dans un esprit participatif et populaire.

Les participants sont invités à se déguiser et porter des masques, dans la plus pure tradition carnavalesque, avec, par exemple, le droit d’être Roi le temps d’un samedi.

Les Samedis Percussions du Monde constituent une période de liesse collective reconnue et approuvée par le label COCU (expert en carnaval dans le monde). Cette séquence festive précède le Carême et se clôture par la BatucaGras( qui aura lieu le 14 février).

Voici le programme

Samedi 10 janvier

– 15h30 à 16h Alkiminia (place Saint-Pierre) Twopikal all Star (Place de l’Europe)

– 16h30 à 17h Alkiminia (place Saint-Pierre), Twopikal all Stara (Place de l’Europe)

– 17h15 à 17h45 Karnival’Vybz (Carré Maourine), Bagass’Perkissyon (Parvis Giscard d’Estaing).

Samedi 17 janvier

– 15h30 à 16h30 Mabouyala (Carré Maourine), Twopikal all Star (Parvis Giscard D’Estaing).

– 16h30 à 17h Mabouyala (Carré Maourine), Twopikal all Star (Parvis Giscard D’Estaing).

– 17h15 à 17h45 Fully Mass (Place de l’Europe)?

Samedi 24 janvier

– 15h30 à 16h Alkiminia (Jardin Compans Caffarelli), Twopikal all star (Carré Maourine)

– 16h30 à 17h Alkiminia (Jardin Compans Caffarelli), Twopikal all star (Carré Maourine)

– 17h15 à 17h45 Fully Mass (place de l’Europe), Karnival’Vybz (Parvis Giscard d’Estaing)

Samedi 31 janvier

– 15h30 à 16h Twopikal all star (Place du Ravelin), Blocodaqui (Parvis Giscard d’Estaing), Mabouyala (Place Saint-Pierre).

– 16h30 à 17h Blocodaqui (Parvis Giscard d’Estaing), Mabouyala (Place Saint-Pierre), Twopikal all star (Place du Ravelin).

– 17h15 à 17h45 Bagass’Perkissyon (Carré Maourine)

Samedi 7 février

– 15h30 à 16h Alkiminia (Place du Ravelin), Twopikal all star (jardin Compans Caffarelli)

– 16h30 à 17h Alkiminia (Place du Ravelin), Twopikal all star (jardin Compans Caffarelli)

– 17h17 à 17h45 Fully Mass (Parvis Giscard d(Estaing), Bagass’Parkissyon (Place Saint-Pierre). .

CENTRE-VILLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie asso.lecocu@gmail.com

English :

Every Saturday afternoon, from Epiphany to Jours Gras, the city enters a time of collective rejoicing. Musicians and dancers from all over the world take over certain districts of Toulouse to perform dances, voices and percussion instruments.

L’événement LES SAMEDIS PERCUSSIONS DU MONDE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE