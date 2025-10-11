Les samedis sportifs des 13e et 14e Gymnase Merlan Cerisaie Marseille 14e Arrondissement

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 18h. Gymnase Merlan Cerisaie Boulevard Notre Dame de Santa Cruz Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Initiations et découvertes gratuites pour tout public de diverses activités physiques et sportives (APS)Enfants

Dans le cadre de l’accès à la pratique sportive pour tous et d’une sensibilisation aux bienfaits du Sport ( bouger c’est bénéfique pour la santé ) , la mairie de secteur propos des initiations et découvertes gratuites pour tout public de diverses Activités Physiques et Sportives (APS) en lien avec les associations conventionnées et partenaires du secteur. .

Gymnase Merlan Cerisaie Boulevard Notre Dame de Santa Cruz Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 17 sports1314@mairie.fr

English :

Free introductory courses in a range of physical and sporting activities for the general public

German :

Kostenlose Einführungen und Entdeckungen für jedes Publikum in verschiedene körperliche und sportliche Aktivitäten (APS)

Italiano :

Introduzione gratuita a una serie di attività fisiche e sportive per il pubblico in generale

Espanol :

Iniciación gratuita a diversas actividades físicas y deportivas para el público en general

