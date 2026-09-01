Informations pratiques

Moulins

Les Samedis Vivants – Energies 360°

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Prenez part à un cours de sport géant tout public en plein coeur de Moulins !

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 contact@ville-moulins.fr

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English :

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L’événement Les Samedis Vivants – Energies 360° Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région