Les Samedis Vivants – Energies 360° Moulins
samedi 26 septembre 2026 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Les Samedis Vivants – Energies 360°
Place d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Prenez part à un cours de sport géant tout public en plein coeur de Moulins !
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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 contact@ville-moulins.fr
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English :
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L’événement Les Samedis Vivants – Energies 360° Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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