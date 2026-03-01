Les sanctuaires de nature Des temples du sauvage Wingen

Les sanctuaires de nature Des temples du sauvage

1 rue du Stade Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Faites plus ample connaissance avec le concept de sanctuaire de nature , ses spécificités et l’importance de ce dispositif dans un contexte de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité.

Cette soirée sera l’occasion de faire plus ample connaissance avec le concept de sanctuaire de nature initié par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Les spécificités et l’importance de ce dispositif dans un contexte de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité vous seront présentés à cette occasion. Par ailleurs, et en guise d’introduction au programme de sensibilisation qui sera proposé autour du sanctuaire de la forêt du Boesch en 2026, vous découvrirez le magnifique petit film qui lui a été dédié. 0 .

1 rue du Stade Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

English :

Find out more about the nature sanctuary concept, its specific features and its importance in the context of climate change and the collapse of biodiversity.

