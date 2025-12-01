Les Sangliers Arvernes vs Annecy Patinoire Papadakis & Cizeron Clermont-Ferrand

Les Sangliers Arvernes vs Annecy

Patinoire Papadakis & Cizeron 157 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Rendez-vous à la Patinoire Papadakis & Cizeron pour soutenir les Sangliers Arvernes pour leur prochain match à domicile !

English :

Join us at the Patinoire Papadakis & Cizeron to support the Sangliers Arvernes for their next home match!

German :

Wir treffen uns in der Papadakis & Cizeron Eishalle, um die Sangliers Arvernes bei ihrem nächsten Heimspiel zu unterstützen!

Italiano :

Venite alla pista di pattinaggio Papadakis & Cizeron per sostenere il Sangliers Arvernes nella sua prossima partita in casa!

Espanol :

Ven a la pista de hielo Papadakis & Cizeron para apoyar a los Sangliers Arvernes en su próximo partido en casa

L’événement Les Sangliers Arvernes vs Annecy Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-11 par Clermont Auvergne Métropole