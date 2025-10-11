Les Sangliers Arvernes vs Mulhouse Patinoire Papadakis & Cizeron Clermont-Ferrand
Les Sangliers Arvernes vs Mulhouse
Patinoire Papadakis & Cizeron 157 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 22:30:00
2025-10-11
Rendez-vous à la Patinoire Papadakis & Cizeron pour soutenir les Sangliers Arvernes pour leur prochain match à domicile !
English :
Join us at the Patinoire Papadakis & Cizeron to support the Sangliers Arvernes for their next home match!
German :
Wir treffen uns in der Papadakis & Cizeron Eishalle, um die Sangliers Arvernes bei ihrem nächsten Heimspiel zu unterstützen!
Italiano :
Venite alla pista di pattinaggio Papadakis & Cizeron per sostenere il Sangliers Arvernes nella sua prossima partita in casa!
Espanol :
Ven a la pista de hielo Papadakis & Cizeron para apoyar a los Sangliers Arvernes en su próximo partido en casa
